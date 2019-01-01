أمير مرتضى يكشف مصير التعاقد مع عبدالله السعيد

كشف أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك عن مصير اللاعب عبد الله السعيد مع نادى الزمالك.



وقال في تصريحات تليفزيونية لقناة "صدى البلد" أن اسم عبد الله السعيد ليس من الأسماء التى تنوى الإدارة التعاقد معها، حيث أن الزمالك أنهى بالفعل 90% من صفقات الموسم الجديد، وحصل على خدمات 6 لاعبين.



وأضاف أن الزمالك يريد حسم لاعب أو أثنين في الفترة المقبلة.

