الخارجية الألمانية تنتقد عنف الشرطة ضد المتظاهرين في موسكو

انتقد وزير الدولة الألماني للشئون الخارجية، ميشائيل روت، تصدي الشرطة العنيف في موسكو ضد متظاهرين منتقدين للحكومة.



وكتب روت، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "العنف الوحشي ضد المتظاهرات والمتظاهرين السلميين في موسكو هجوم على الديمقراطية ودولة القانون"، مضيفا أن القيادة الروسية تتجاهل بذلك المبادئ التي ألزمت نفسها بها كعضوة في مجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.



وحسب بيانات السلطات الروسية، شارك نحو 3500 شخص في مظاهرة لم تصرح بها السلطات للاعتراض على استبعاد مرشحين بارزين من المعارضة من انتخابات إقليمية مقرر عقدها في غضون ستة أسابيع.



وألقت السلطات القبض على أكثر من ألف شخص، وأصيب العديد من الأفراد.



ويطالب المحتجون بالسماح لمرشحين مستقلين ومعارضين بالمشاركة في انتخابات البرلمان الجديد لموسكو في 8 سبتمبر المقبل.



وتم رفض إجمالي 57 مرشحا، بينهم منتقدون بارزون للحكومة، وهم إليا ياشين ودميتري جودكوف وليوبوف سوبول.