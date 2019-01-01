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اقتصاد

الصناعة: استمرار انكماش نشاط القطاع الخاص في بريطانيا

الإثنين 29/يوليه/2019 - 10:51 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أظهر تقرير صادر عن اتحاد الصناعة البريطاني اليوم الاثنين، استمرار تراجع نشاط القطاع الخاص في بريطانيا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة حتى يوليو الحالي.

وبحسب التقرير تراجع مؤشر نشاط القطاع الخاص إلى سالب 9 نقاط، ليستمر إما تراجع المؤشر أو استقراره دون أي تحسن للربع التاسع على التوالي.

وسجل مؤشر قطاع الخدمات تباطؤا في وتيرة التراجع، على خلفية تراجع التوزيع والتصنيع.

في الوقت نفسه يتوقع المحللون تحسن معدل نمو القطاع الخاص، حيث سجل المؤشر الفرعي للتوقعات للأشهر الثلاثة المقبلة موجب 9 نقاط.
وقالت "آني جاسكوين" مديرة السياسات الاقتصادية في اتحاد الصناعة البريطاني إن "أي رئيس وزراء جديد يمثل بداية جديدة وإشارات مبكرة" في إشارة إلى اختيار بوريس جونسون لرئاسة الحكومة البريطانية بعد استقالة رئيسة الوزراء تريزا ماي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه بيانات أخرى إلى تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد البريطاني ككل بدرجة كبيرة خلال الربع الثاني من العام الحالي.
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