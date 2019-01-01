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مصر

"التخطيط": تنفيذ 21 مشروعًا بالقاهرة خلال 3 أشهر

الإثنين 29/يوليه/2019 - 10:49 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عبر صفحتها الرسمية، أن عدد المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها بمحافظة القاهرة بلغ 21 مشروعا بتكلفة 5.7 مليار دولار خلال ثلاث أشهر فقط، وذلك في إطار العام المالي 20182019.

يشار إلى أن وزارة التخطيط كانت قد أعلنت أن الاستثمارات الكلية بخطة العام المالي الجديد تُقدر بحوالي 1.17 تريليون جنيه تمثل الاستثمارات العامة منها نسبة 46% بقيمة 534.4 مليار جنيه، حيث من المستهدف تحقيق تصاعد مطرد في معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 6% مقارنة بـ5.6% في خطة العام المالي الحالي 20182019 مع تحقيق 12% قيمة الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة وتحقيق 18.6% معدل استثمار مقارنة بـ17.3 % في 20182019.
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