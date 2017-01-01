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حوادث

اليوم.. نظر استئناف النيابة على إخلاء سبيل "شروق أمجد"

الإثنين 29/يوليه/2019 - 10:48 ص
جريدة الدستور
حسام محفوظ
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تنظر محكمة جنايات القاهرة، بعد قليل، الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل المصورة الصحفية شروق أمجد بتدابير احترازية، المتهمة بنشر أخبار كاذبة.

وتواجه المتهمة بالقضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إلى المتهمة نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
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