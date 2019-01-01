الجيش السوري يستعيد السيطرة على بلدة الجبين في ريف حماة

أفادت مصادر محلية سورية، اليوم الاثنين، بأن الجيش السوري سيطر اليوم على بلدة الجبين في ريف حماة الشمالي الغربي.



وتأتي سيطرة الجيش السوري على هذه البلدة، وطرد المسلحين منها، في سياق الهجوم البري الذي يشنه على مواقعهم في ريف محافظة حماة الغربي الشمالي، تمكن خلاله من استعادة السيطرة على قرية تل الملح الاستراتيجية، أمس الأحد.