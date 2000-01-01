فيتنام تلقي القبض على 380 صينيا بتهمة إدارة شبكة مقامرة غير مشروعة

أعلنت الشرطة الفيتنامية اليوم الاثنين، أنه تم إلقاء القبض على أكثر من 380 مواطنا صينيا بتهمة إدارة شبكة غير قانونية للمقامرة في مدينة هاي فونج الساحلية.



وذكرت الشرطة في بيان أن الاعتقالات تمت يوم السبت، عندما داهمت الشرطة العديد من المباني في حي ديونج كينه، حيث عثرت على آلات وأجهزة مصممة لأنشطة المقامرة عبر الإنترنت، بما في ذلك ما يقرب من 2000 هاتف ذكي و533 جهاز كمبيوتر محمول ونقود وأجهزة صراف آلي (ايه.تي.إم).



وقالت الشرطة أن الشبكة نجحت في إجراء معاملات تزيد قيمتها على 3 مليارات يوان صيني (435 مليون دولار).



وأفاد البيان بأن: "هذا هو تنظيم إجرامي له طريقة تشغيل جديدة ومتطورة، يتم تنفيذها عبر الفضاء الإلكتروني، ويتم تنظيمها تحت غطاء مؤسسات الاستثمار الأجنبي في فيتنام".



وأشارت إلى أن "هذه القضية أيضا تشمل أكبر عدد من الأجانب وأكبر قدر من المراهنة والمقامرة عبر الإنترنت يتم اكتشافها على الإطلاق في فيتنام".



وقعت المداهمات في منطقة "Our City Urban Area" في ديونج كينه، وهو موقع مساحته 43 هكتارا يضم فنادق خمس نجوم وشققا وفيلات فاخرة بالإضافة إلى مراكز تجارية وترفيهية، قامت بتطويره شركة "Qiafeng" في هونج كونج وتم الانتهاء من التطوير في عام 2015 بعد خمسة أعوام من العمل.