ننشر جدول التطعيمات الإجبارية للأطفال من عمر شهر حتى 6 سنوات

أعلنت الشركة القابضة للمصل واللقاح "فاكسيرا" والتابعة لوزارة الصحة والسكان، عن جدول التطعيمات الإجبارية للأطفال من عمر شهر حتى 6 سنوات، لافتة إلى أن جميع الأطفال حديثى الولادة يحصلوا على تطعيم الدرن وشلل الأطفال نقط "صفرية" فى الشهر الأول.



وأضافت أنه عند عمر شهرين يحصل الطفل على تطعيم شلل الأطفال نقط، والتطعيم الثلاثى DPT، الانفلونزا البكتيرية Hib، وتطعيم فيروس بى.



أشارت إلى أنه عند عمر 4 أشهر يحصل الطفل على الجرعة الثانية من تطعيم شلل الأطفال نقاط، والثلاثى DPT، الانفلونزا البكتيرية Hib، وتطعيم فيروس بى، وعند عمر 6 أشهر يحصل الطفل على الجرعة الثالثة من تطعيم شلل الأطفال نقط، والتطعيم الثلاثى DPT، الانفلونزا البكتيرية Hib، وتطعيم فيروس بى.



وعند عمر 9 أشهر يحصل الطفل على الجرعة الرابعة من تطعيم شلل الأطفال، وعند عمر 12 شهر يحصل الطفل على جرعة أولى من تطعيم MMR، وجرعة منشطة من تطعيم شلل الأطفال نقط، وعند عمر 18 شهر يحصل الطفل على الجرعة الثانية من تطعيم MMR، بالإضافة إلى جرعات منشطة من شلل الأطفال نقط والتطعيم الثلاثى.



وأضافت أنه يحصل الطفل من عمر 4 إلى 6 سنوات على جرعات منشطة من شلل الأطفال نقط والتطعيم الثنائى.