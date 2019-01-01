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اقتصاد

النفط يهبط بفعل "مؤشرات التهدئة"

الإثنين 29/يوليه/2019 - 10:46 ص
جريدة الدستور
وكالات
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تراجعت أسعار النفط، الاثنين، وسط قلق المستثمرين من آفاق النمو الاقتصادي العالمي، في حين انتهت المحادثات التي جرت مطلع الأسبوع بين إيران والقوى الكبرى، ويرى مراقبون ما يشير إلى تهدئة التوترات في الشرق الأوسط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 37 سنتًا، أو ما يعادل 0.6 % إلى 63.09 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:17 بتوقيت جرينتش. وارتفعت الأسعار 1.6% في الأسبوع الماضي.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتًا بما يوازي 0.4% إلى 56 دولارًا للبرميل. وزاد الخام واحدا بالمئة في الأسبوع الماضي.

وتباطأ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة بوتيرة أقل من المتوقعة في الربع الثاني، مع ازدهار إنفاق المستهلكين وتعزز آفاق استهلاك النفط.

لكن النمو خارج الولايات المتحدة يتباطأ بوتيرة أسرع، ويرجع ذلك في جزء منه إلى تأثير الحرب التجارية الأميركية الصينية.

ويجتمع كبار المفاوضين الأميركيين والصينيين هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ انهيار المحادثات بينهما في مايو، فيما يسعى الجانبان لتسوية الخلافات العميقة، لكن التوقعات تشير إلى ضآلة احتمالات إحراز تقدم خلال المحادثات التي تجري في شنغهاي على مدى يومين.

وينصب اهتمام المتعاملين والمستثمرين على اجتماعات بنوك مركزية كبرى، من بينهما مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة.
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