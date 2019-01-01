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عالم

إذاعة فرنسية: قطر متهمة بدعم الإرهاب فى الصومال لتعزيز مصالحها

الإثنين 29/يوليه/2019 - 10:45 ص
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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أكدت إذاعة "آر. إف. آي." الفرنسية، أن قطر باتت متهمة بدعم الإرهاب أمام العالم عقب تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الذي كشفت فيه تسجيلات مسربة تثبت تورط الدوحة في دعم الأعمال الإرهابية بالصومال.

وذكرت الإذاعة الفرنسية، في تقرير لها على موقعها الإلكتروني، أن قطر تستخدم الجماعات الإرهابية في الصومال لتعزيز مصالحها التجارية، مشيرة إلى أن الدوحة جعلت من المنطقة ساحة للصراع على النفوذ بدعم من حليفها التركي.

ونوه التقرير بأن "نيويورك تايمز" حصلت على الوثائق والتسجيلات المؤرخة في 18 مايو الماضي، بين رجل الأمن القطري خليفة كايد المهندي، وسفير الدوحة في مقديشو الذي جاء بعد نحو 8 أيام من هجوم إرهابي وقع في "بوصاصو" بإقليم "بونتلاند".

وأوضحت الإذاعة الفرنسية، أن التسجيلات المسربة تشير إلى تحالف بين الإرهابيين وقطر ضد المصالح الإماراتية، لافتة إلى أن قطر تعمل على تسيير مصالحها التجارية في الصومال عبر تحالفها مع الإرهابيين.
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