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عالم

طوكيو تحث سول على الحفاظ على اتفاق تبادل المعلومات الاستخباراتية

الإثنين 29/يوليه/2019 - 10:44 ص
كبير أمناء مجلس الوزراء
كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا
أ ش أ
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قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيهيد سوجا، إنه ينبغي على كوريا الجنوبية الحفاظ على اتفاق تبادل المعلومات الاستخباراتية مع اليابان على الرغم من توتر العلاقات بين البلدين.

وأضاف سوجا، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الإثني، أن الاتفاق، الذي من المقرر أن ينتهي في 24 أغسطس المقبل، يجدد تلقائيا كل عام منذ توقيعه في عام 2016، إلا أنه يمكن إبطاله بواسطة أي من الدولتين عن طريق تقديم إشعار بحلول 24 أغسطس.

وشدد على أن هذا الإتفاق يعزز التعاون الأمني الثنائي، ويسهم في إحلال السلام والاستقرار الإقليميين، وأن اليابان ترى أنه يجب الإبقاء على هذا الاتفاق مهما كانت الظروف.

وحول إعلان حكومة بلدية بوسان في جنوب كوريا الجنوبية عن تعليق برامج التبادل الإداري مع اليابان، قال سوجا إن هذا الإعلان مؤسف للغاية، لافتا إلى ضرورة مواصلة التعاون بين البلدين على مستوى القواعد الشعبية والبلدية، حيث إن هذا التعاون يضع الأساس للتفاهم المتبادل بين البلدين.

يذكر أن اليابان كانت قد شددت القيود على تصدير بعض المواد التكنولوجية المتطورة إلى كوريا الجنوبية، ردا على أحكام قضائية كورية جنوبية تأمر شركات يابانية بدفع تعويضات لعمال أجبروا على العمل بنظام السخرة وقت الحرب.
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