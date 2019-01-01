تراجع أسعار النفط خلال تعاملات اليوم

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع مخاوف بشأن النظرة المستقبلية للنمو الاقتصادي إضافة لتطورات إيجابية بشأن التوترات في الشرق الأوسط.



وتتأثر أسعار الذهب الأسود سلبًا من ضعف التوقعات الاقتصادية المستقبلية كونها تقلص استهلاك النفط.



وكان صندوق النقد الدولي خفض تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام وعام 2020 في الأسبوع الماضي، ليكون القرار الرابع من نوعه في غضون 9 أشهر.



وتراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر سبتمبر بنسبة 0.6% ليهبط إلى مستوى 63.07 دولار للبرميل، بعد أن كان قد تخطى حاجز الـ64 دولار للبرميل بداية شهر يوليو الجارى.



كما انخفض سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسايم شهر سبتمبر بنسبة 0.3% ليسجل 56.02 دولار للبرميل.