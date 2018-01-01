اعتماد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بكفر الشيخ بنسبة نجاح 89.7٪؜

اعتمدت محافظة كفر الشيخ، نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2018 - 2019، بنسبة نجاح بلغت 89.7٪؜، مقدمًا التهنئة للطلاب الناجحين.



وأكدت المحافظة، أن عدد المتقدمين لامتحان الدور الثانى بالشهادة الإعدادية بلغ 9892 طالبًا وطالبة، تغيب منهم 849 طالبًا وطالبة، وحضر منهم الامتحانات 9043 طالبًا وطالبة، ونجح منهم 8924 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 89.7%.



وأضافت المحافظة، أن ترتيب الإدارات حسب نسب النجاح جاءت كتالى، إدارة دسوق التعليمية، إدارة سيدى سالم، إدارة بلطيم، إدارة مطوبس، إدارة الرياض، إدارة برج البرلس، إدارة شرق كفر الشيخ، إدارة غرب كفر الشيخ، إدارة فوه، إدارة سيدى غازى، إدارة قلين، إدارة بيلا، إدارة الحامول.



وفى سياق متصل، اعتمدت المحافظة، نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية المهنية للعام الدراسى 2018 ـ 2019م بنسبة نجاح 100%، مشيرًا إلى أن عدد المتقدمين لامتحان الدور الثانى بالشهادة الإعدادية المهنية للعام الدراسى 2018 ـ 2019م، بلغ 161 طالبًا وطالبة، تغيب منهم 64 طالبًا وطالبة، وحضر منهم الامتحانات 97 طالبًا وطالبة، ونجح 97 طالبًا وطالبة.



جاء ذلك، بحضور اللواء محمد بندارى، وكيل أول الوزارة ـ السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة بثينة عبد الله كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والمحاسب على الطباخ، مدير إدارة الشئون المالية.