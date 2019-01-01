الشرطة الأمريكية تبحث عن مشتبه به ثان في حادث إطلاق النار بكاليفورنيا

أعلن قائد شرطة مدينة جيلروي بولاية كاليفورنيا الأمريكية سكوت سميثي، اليوم الاثنين، أن الشرطة تبحث عن مشتبه به ثان في حادث إطلاق النار بمهرجان للطعام في الولاية.



وقال سميثي في تصريحات له - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - "إن شخصا ثانيا مشارك بصورة ما، لكننا لا نعرف بأية طريقة".



وكانت الشرطة قد أعلنت أن ثلاثة أشخاص قتلوا في إطلاق النار بالإضافة إلى المشتبه به الأول، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن أية معلومات بشأن مطلق النار.



ويعرض مهرجان جيلروي جارليك الذي تأسس عام 1979 مواد غذائية ومشروبات ويتضمن عروضا فنية حية ومنافسات في مجال الطهي.