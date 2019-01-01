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عالم

تخليدًا لهم.. مهرجان ديني بطوكيو لضحايا حريق كيوتو أنيميشن

الإثنين 29/يوليه/2019 - 09:29 ص
جريدة الدستور
وكالات
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حمل معجبو الأنيميه معبدًا شينتويًا متنقلا، في إطار مهرجان أقيم بالقرب من طوكيو تخليدًا لضحايا الحريق المميت في ستوديو كيوتو أنيميشن، في الثامن عشر من يوليو.

وتجمع ثمانية وخمسون رجلا وامرأة من أرجاء اليابان في معبد واشينومييا الشينتوي في مدينة كوكي بمحافظة سايتاما اليوم الاثنين،واكتسب هذا المعبد شعبية وأصبح قبلة للمعجبين بعد أن ظهر في فيلم "لاكي ستار" وهو أحد أعمال كيوتو أنيميشين.

ويتضمن المهرجان السنوي الذي يقام فيه، معبدا متنقلا وزنه 300 كيلوجرام، ويحتوي على مجسمات لشخصيات من الفيلم، إلى جانب عربات تقليدية محمولة.

ووقف المشاركون لحظة صمت قبل أن يرفعوا المعبد ويتجولوا به عبر الشوارع وسط هتافات التشجيع من المشاهدين.

يذكر أنه بعد حادثة الحريق المتعمد، فكر المسؤولون في إلغاء المناسبة لهذا العام، لكنهم قرروا المضي قدما بعدما أعرب الكثير من المعجبين عن تطلعهم لحمل المعبد المتنقل لتكون بمثابة طريقة لرفع معنويات الناس في كيوتو أنيميشن.
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