للتخفيف على الأهالي.. تدعيم خط الصف حلوان بأربعة أتوبيسات

نجح اللواء سعد الجمال، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربى، في زيادة عدد الأتوبيسات العاملة على خط حلوان - الصف، بعدد 4 أتوبيسات جديدة وذلك لتخفيف المعاناة عن أهالي الصف في ظل نقص وزحمة المواصلات العامة.



وتقدم الجمال، بطلب إلى اللواء رزق علي مصطفى، رئيس هيئة النقل العام، لزيادة عدد الأتوبيسات العاملة على خط الصف حلوان للتخفيف والتيسير على أهالى الصف في ظل أزمة وقلة المواصلات العامة العاملة بهذا الخط.



وتمت الموافقة على تزويد هذا الخط بأربعة أتوبيسات جديدة وفي حالة ورود اتوبيسات جديدة سيتم إنشاء خطوط أخرى لخدمة المواطنين بمركز الصف.