محادثات بين إيران ودول أطراف في الاتفاقية النووية لعام 2015

عقدت إيران وأطراف في اتفاقيتها النووية لعام 2015 محادثات على مستوى نواب الوزراء سعيا لإنقاذ الاتفاقية.



فقد التقى مسؤولون كبار من إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ودول أخرى في فيينا اليوم الاثنين، لعقد محادثات طارئة.



وتتنامى المخاوف تجاه استمرار الاتفاقية منذ أعلنت إيران في وقت سابق من هذا الشهر عن زيادة تخصيب اليورانيوم إلى مستوى يتجاوز الحد الذي تنص عليه الاتفاقية.



وتجادل إيران بالقول إنها لم تحصل على أي منافع اقتصادية مثل صادرات النفط، والتي كانت قد وُعدت بها بموجب اتفاق عام 2015، وتقول إن سبب ذلك هو انسحاب الولايات المتحدة وإعادة فرضها العقوبات على إيران.



وبعد المحادثات التي عقدت اليوم قال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن أجواء المحادثات كانت بناءة، لكن لم تُحل جميع القضايا، مضيفا أنه ينوي إجراء ترتيبات لعقد اجتماع على مستوى الوزراء قريبا.