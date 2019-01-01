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حوادث

اليوم.. محاكمة 7 متهمين بالانضمام لـ"داعش"

الإثنين 29/يوليه/2019 - 09:23 ص
محكمة
محكمة
نجلاء رفاعي
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تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطره، الإثنين، أولى جلسات محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها.

تعقد المحاكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني بعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة بأمانة سر محمد الجمل وأحمد مصطفى.

كان المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا قد أحال المتهمين إلى المحاكمة بعدما كشفت عنه تحقيقات إيهاب العوضي وكيل أول النيابة برئاسة شريف عون رئيس النيابة، عن اعتناق المتهم الأول محمود طوسون أفكار داعش الإرهابية القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الاسلامية، وانضمامه لإحدى مجموعاتها المسلحة ومشاركته عناصرها في رصد قاعدة احدى المنشآت العسكرية.
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