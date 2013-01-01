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حوادث

نظر إعادة محاكمة 47 متهمًا في "اقتحام قسم التبين"

الإثنين 29/يوليه/2019 - 09:21 ص
محكمة
محكمة
نجلاء رفاعي
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تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، الاثنين، إعادة محاكمة 47 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اقتحام قسم التبين".

وطلبت المحكمة في الجلسة السابقة صورة من قرار العفو الرئاسي، الصادر بشأن بعض المحكوم عليهم في القضية رقم 2267 لسنة 2013 جنايات التبين والمقيدة برقم 6714 لسنة 2013 كلي جنوب القاهرة، وأن يحدد فيهم أسماء المحكوم عليهم الحاصلين على العفو الرئاسي في تلك القضية.

وشمل قرار المحكمة أيضًا إخطار مساعد أول وزير الداخلية رئيس مصلحة السجون، بتحديد، وبيان أسماء المحكوم عليهم السالف الثابت في الأوراق أنهم محبوسين على ذمة القضية إلا أنهم لم يمثلوا في جلسة اليوم، والتكليف بإجراء تحقيق بشأن ذلك مع المسؤولين والمتسببين في عدم حضورهم مع العلم بأنه تم تأجيل القضية للمرة الثالثة ووجود نفس الأخطاء، وتكليف المحامي العام وكلاء النيابة لمتابعة تلك القضية ودراستها تمهيدًا لمتابعتها مع إخطار مكتب المستشار النائب العام بمضمون ذلك القرار.
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