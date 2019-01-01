استكمال محاكمة 6 متهمين قتلوا كويتي بالعجوزة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار علي الهواري، الاثنين، محاكمة 6 متهمين في تورطهم بقتل كويتي بمنطقة العجوزة.



وكشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة بإشراف المستشار محمد المنشاوي، المحامي العام الأول للنيابة، عن أن الخادمة، عزيزة إمبارك محمد 32 سنة، ربة منزل، ساعدت على رحيم، 30 سنة، ميكانيكي سيارات، عبد الرحمن شعبان، 19 سنة، عامل من دخول مسكن المجني عليه وبحوزتهما أسلحة بيضاء وأدوات لشل مقاومة وحركة المجني عليه وقاما بتقييده وطرحه أرضا واستوليا على المبالغ المالية.



وأوضحت التحقيقات، أن المجني عليه حاول الاستغاثة، فانقض عليه المتهمان كاتمين أنفاسه بقصد إزهاق روحه ليتمكنا من إتمام السرقة والفرار بالمسروقات حيث تواجد باقي المتهمين بمحيط العقار محل الواقعة لحين إتمام المخطط الإجرامي.