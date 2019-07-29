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اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الاثنين 29 يوليو 2019

الإثنين 29/يوليه/2019 - 09:10 ص
الدولار
الدولار
هويدا سعيد - أسماء ابراهيم
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شهدت أسعار صرف الدولار استقرارًا خلال التعاملات الصباحية اليوم الاثنين من البنوك اليوم الاثنين 29-7-2019، حيث سجل في بنك البركة 16.52 جنيه للشراء و16.65 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنوك: "المصري الخليجي، الشركة المصرفية العربية الدولية، التعمير والإسكان، الأهلي الكويتي، كريدي أجريكول، العربي الإفريقي الدولي" 16.55 جنيه للشراء و16.65 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنوك: "عودة، الأهلي اليوناني بمصر، مصر إيران للتنمية، الأهلي المصري، المصرف المتحد، قناة السويس، مصر 16.54 جنيه للشراء و16.64 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية 16.53 جنيه للشراء و16.63 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي" 16.52 جنيه للشراء و16.62 جنيه للبيع.
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