"الاتصالات": الصعيد يستحوذ على 13 % من مشتركي الإنترنت الأرضي



بلغ عدد مشتركي الإنترنت الأرضي فائق السرعة "ADSL" نحو 6.84 مليون مشترك بنهاية أبريل الماضي مقارنة بنحو 5.64 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2018 بزيادة قدرها نحو 21.43 % سنويا ونحو 0.33 % شهريا حيث سجلت نحو 1.2 مليون مشترك جديد خلال عام، وفق تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الصادر من وزارة الاتصالات.



وأضاف التقرير الذي حصلت الدستور علي نسخة منه، استحواذ القاهرة الكبري علي نحو 39 % من مشتركي الإنترنت الأرضي مقارنة بنحو 22 % لمنطقة الدلتا في حين استحوذ الوجه القبلي والصعيد على نحو 13 % وجاءت منطقة الإسكندرية ومطروح بنسبة و10 % وتذيلت منطقة مدن القناة وسيناء والبحر الأحمر بنسبة 6 % فقط من إجمالي إعداد المشتركين.





وكشف التقرير عن أن نسبة مستخدمي الانترنت عن طريق التليفون المحمول من إجمالي مشتركي التليفون المحمول بلغت نسبته 38.86 % في أبريل الماضي مقارنة بنحو 31.41 % عن نفس الفترة عام 2018 بمعدل نمو شهر 0.92 % وسنوي بلغ 7.45 %.