الاتصالات: 23.11 مليون خط أرضي سعة سنترالات مصر في أبريل

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الصادر من وزارة الاتصالات أن إجمالي سعة الخطوط الأرضية بالسنترالات علي مستوي الجمهورية بلغت 23.11 مليون خط أرضي في أبريل 2019 مقارنة بنحو 19.86 مليون خط أرضي عن نفس الفترة عام 2018 بنمو سنوي قدره نحو 16.32 % في حين سجل السعة نحو 22.89 مليون خط في مارس 2019 مما يؤكد على إضافة نحو 220 الف خط جديد خلال شهر.



وأضاف التقرير الذي حصلت الدستور علي نسخة منه أن عدد مشتركي التليفون الأرضي بلغ نحو 8.36 مليون مشترك خلال أبريل 2019 مقارنة بنحو 7.47 مليون مشترك عن نفس الفترةة عام 2018 بزيادة قدرها نحو 890 الف مشترك ارضي جديد بنسبة نمو بلغت 11.87 % سنويا ونحو 3.28 % شهريًا.



وأوضح التقرير أن معدل انتشار التليفون الثابت في مصر ببلغ 7.61 5 خلال أبريل الماضي في حين بلغ عدد السنترالات نحو 1510 سنترال بنهاية أبريل الماضي منها 1051 سنترال في الريف.



وأكد التقرير أن قطاع المشتركين المنزلي استحوذ علي نصيب كبير بنسبة 86 % من إجمالي عدد مشتركي التليفون الأرضي مقارنة بنحو 11 % للقطاع التجاري في حين تذيل القطاع الحكومي نسبة المشتركين بنحو 3 % فقط من إجمالي مشتركي التليفون الأرضي في مصر خلال أبريل الماضي.

