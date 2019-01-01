أمريكا وإيطاليا تقومان برحلة مراقبة فوق روسيا

أعلن القائم بأعمال رئيس المركز الوطني الروسي لشئون التقليل من الخطر النووي العقيد رسلان شيشين، اليوم الإثنين، بأن الولايات المتحدة وإيطاليا ستقومان برحلة مراقبة فوق روسيا في الفترة من 29 يوليو حتى 2 أغسطس، بموجب اتفاقية" الأجواء المفتوحة" من مطار كوبينكا الروسي.



وكتبت صحيفة "كراسنايا زفيزدا" (النجمة الحمراء) عن شيشين، قوله: "خلال الفترة من 29 يوليو حتى 2 أغسطس، في إطار تنفيذ المعاهدة الدولية بشأن الأجواء المفتوحة، ستقوم بعثة من الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا برحلة مراقبة فوق أراضي روسيا، على متن طائرة مراقبة أمريكية طراز "او سي-135ب" من مطار كوبينكا".



ووفقا له، سيقوم المتخصصون الروس بمراقبة ورصد تقيد الطائرة بمعايير الرحلة المتفق عليها، واستخدامها لمعدات المراقبة المنصوص عليها ضمن الاتفاقية (اتفاقية الأجواء المفتوحة).