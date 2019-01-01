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عالم

ليبيا تدخل المرحلة الثانية من العمليات العسكرية فى طرابلس

الإثنين 29/يوليه/2019 - 08:39 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أكد عضو مجلس النواب الليبي المنعقد في مدينة طبرق، شرقي البلاد، علي السعيدي القايدي، أن الجيش الوطني الليبي دخل المرحلة الثانية من عملياته العسكرية في طرابلس، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن وفدا برلمانيا سيزور فرنسا.

وقال القايدي، إن "تقدم قوات الجيش في طرابلس بمثابة يوم جديد من عملية طوفان الكرامة أي المرحلة الثانية من العمليات العسكرية، كون الجيش حقق أغلب أهدافه، منها استنزاف قدرات الميليشيات المسلحة من عدة وعتاد ومسلحين"، مشيرا إلى أن "قوات الجيش الوطني الليبي لديها نفس طويل في حرب الاستنزاف"، موضحا أن "بعد استهداف مدنية مصراتة وقصف الكلية الجوية وتدمير غرفة العمليات الخاصة بالطيران التركي، أصبح وضع الجيش غير الأمس وسوف نرى إنهاء أزمة الوطن في فترة أيام وليس أسابيع".

في سياق آخر، أكد عضو مجلس النواب الليبي، أن زيارة الوفد البرلماني الليبي، للولايات المتحدة الأمريكية كانت زيارة ممتازة ومرضية.

ونوه القايدي، بأن "زيارة وفد مجلس النواب المنتخب شرعيا لأمريكيا كان الهدف منها بالمقام الأول توضيح حقيقة ما يجري في ليبيا، وحقيقة دعم حكومة الوفاق الوطني للإرهاب من خزينة الدولة"، مضيفا أن "الوفد كشف خلال زيارته حقيقة جماعات الإخوان في ليبيا خاصة بعد تجريمها كجماعة إرهابية، وأن الجانب الأمريكي وخاصة إدارة ترامب، تدرك جيدا حقيقة ما يجري في ليبيا وتم التأكيد على أن القيادة العامة للقوات المسلحة تحت إدارة مدنية منتخبة وأن مجلس النواب الجسم الشرعي والوحيد في ليبيا"، مضيفا أن "نتائج الزيارة كانت ممتازة ومرضية".
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