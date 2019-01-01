التجارة البريطانية: نستعد لعقد صفقة مع أمريكا

قالت ليز تروس، وزيرة التجارة البريطانية، إن خدمة الصحة الوطنية لن تعرض للبيع لأنها تستعد لمناقشة صفقة للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة في الأسابيع القليلة المقبلة.



وكتبت تروس في مقال في تلجراف، في وقت متأخر، اليوم الاثنين: "أولويتي الرئيسية الآن هي الاتفاق على صفقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة، بناء على مكالمة هاتفية ناجحة بين رئيس الوزراء والرئيس ترامب"، وفقا لرويترز.



وكتبت: "أريد أن أوضح أن هذا لن يعني أبدًا طرح خدمات الصحة الوطنية لدينا للبيع".



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في يونيو، إن خدمة الصحة العامة في بريطانيا يجب أن تكون على الطاولة في محادثات حول صفقة تجارية بين البلدين، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنه تراجع لاحقًا عن تعليقاته.