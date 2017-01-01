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اقتصاد

"الاتصالات": تأسيس 148 شركة جديدة خلال أبريل

الإثنين 29/يوليه/2019 - 08:32 ص
جريدة الدستور
طارق عتمان
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كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصادر من وزارة الاتصالات، أن عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسيها بالقطاع خلال شهر أبريل الماضي بلغت 148 شركة جديدة برأس مال قيمته 311.30 مليون جنيه مقارنة بنحو 127 شركة خلال أبريل عن نفس الفترة عام 2018 برأس مال بلغت قيمته نحو 49.70 مليون جنيه في حين سجل شهر مارس الماضي تسجيل نحو 153 شركة جديدة بقيمة برأس مال بلغت 187.79 مليون جنيه.

وأضاف التقرير الذي حصلت الدستور على نسخة منه، أنه تم تأسيس 6 شركات اتصالات برأس مال 101.61 مليون جنيه و18 شركة تكنولوجيا النظم بقيمة استثمارات 3 مليون جنيه في حين استحوذ قطاع شركات الخدمات المساعدة لتكنولوجيا المعلومات على الباقي بقيمة تصل 200.5 مليون جنيه.

في نفس السياق، قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن مصر من الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية وخاصة المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وبلغت نسبتها 22 % من إجمالي قيمة الاستثمارات الموجهة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
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