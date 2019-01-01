قيمتها 3 ملايين دولار.. أمريكي يفوز بجائزة "فورتنايت"

فاز الأمريكي كايل غيرسدورف الملقب بـ"بوجا"، مساء أمس الأحد، ببطولة العالم في لعبة "فورتنايت"، ليصبحأول أمريكي يفوز بالجائزة.



وحصد الفتى البالغ من العمر 16 عامًا، جائزة مالية قدرها 3 ملايين دولار، وفق "فرانس برس".



وتقوم اللعبة على التواجد في جزيرة مع لاعبين آخرين على أن يفوز الشخص الذي يصمد حتى النهاية، ومع تقدم اللعبة تضيق المساحة المتاحة، ما يسرع الحسم.



وعلى الجزيرة يمكن للاعبين الحصول على أسلحة ومواد بناء تسمح لهم ببناء منشآت للحماية من هجمات الخصوم.



وأبدى "بوجا" مهارة كبيرة في التموضع وموهبة في البناء وبراعة في المعارك القريبة خلال المباراة النهائية مع برودة أعصاب وتجهيزات كاملة.



وقال صديقه المقرب كولن برادلي بعد المباراة النهائية: "إنه من أذكى اللاعبين، يعرف متى يهاجم ومتى يحجم عن ذلك هو جيدا جدا في الاستراتيجية".



ويعودتصميم المسابقة المنفردة الرئيسية كأس العالم الأولى في لعبة "فورتنايت للشركة الأميركية "إبيك جايمز" التي قدمت في غضون 3 أيام جوائز بقيمة 30 مليون دولار.



والسبت، أصبح النروجي إميل برجكويست يدرسن وزميله النمساوي توماس أرنولد أول ثنائي يتوج بطلا للعالم في لعبة "فورتنايت".



وقد تقاسما جائزة قدرها 3 ملايين دولار.