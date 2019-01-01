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عالم

أمريكا تدعم أفغانستان فى حربها ضد الإرهاب

الإثنين 29/يوليه/2019 - 08:27 ص
جريدة الدستور
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أدان المبعوث الأمريكي للسلام في أفغانستان السفير زلماي خليل زاد، الهجوم الذي استهدف مكتب مقر تيار سياسي يتزعمه "أمر الله صالح" رئيس جهاز المخابرات الأفغاني السابق.

وكتب خليل زاد، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نقلتها وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية: "إن الهجوم على مقر الحزب السياسي الذي يترأسه أمر الله صالح كان بشعا للغاية وهو عمل إرهابي واضح".

وأضاف: "ندين هذا الهجوم بأشد عبارات الاستنكار، ويجب مثول مرتكبي الهجوم أمام العدالة". مؤكدًا مساندة واشنطن لأفغانستان في حربها ضد الإرهاب.

وحتى الآن لم تعلن أي جماعات مسلحة، بما في ذلك حركة طالبان، مسئوليتها عن الهجوم.

وشنت مجموعة من المسلحين مساء أمس الأحد هجومًا بتفجير سيارة مفخخة استهدف مكتب تيار "الموجة الخضراء" الذي يتزعمه المرشح لنيابة الرئاسة الأفغانية أمر الله صالح، مما أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة ما لا يقل عن 50 آخرين.
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