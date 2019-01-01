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عالم

وساطة موريتانية تنجح فى وقف اقتتال قبلى فى مالى

الإثنين 29/يوليه/2019 - 08:27 ص
جريدة الدستور
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نجحت وساطة قادتها الحكومة الموريتانية، في إنهاء حالة من الاقتتال بين قبيلتين في منطقة تمبكتو، شمال مالي.

وذكرت وسائل إعلام موريتانية محلية اليوم الاثنين، أن وفدا حكوميا موريتانيا عقد اجتماعات أمس في مدينة باسكنو شرق موريتانيا، مع ممثلين عن المجموعات القبلية المتصارعة، والاجتماع تمكن من التوصل لاتفاق بوقف إطلاق النار.

وأشارت إلى أن الوساطة التي قادها وفد موريتاني برئاسة وزير الداخلية أحمد ولد عبد الله نجحت في وقف سفك الدماء بين قبيلتي "ترمز" و"أولاد اعيش" بمدينة "لرنب" في منطقة تمبكتو، شمال مالي، مضيفة أن الطرفين اتفقا على وقف إطلاق النار وكل ما من شأنه تهديد الأمن والسكينة العامة في مدينة لرنب.

وشهدت مدينة لرنب التي تبعد 70 كيلومترًا عن الحدود الموريتانية المالية، خلال الأيام الأخيرة، صدامات دامية بين قبيلتي «ترمز» و«أولاد اعيش»، أسفرت عن سقوط ما لا يقل عن أربعة قتلى، وهو صراع على السلطة والنفوذ في المدينة والمناطق القريبة منها.
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