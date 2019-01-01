"الغربية" تودع حجاج الجمعيات الأهلية قبل سفرهم للأراضى المقدسة

ودعت محافظة الغربية الفوج الأول من حجاج قرعة الجمعيات الأهلية من أبناء المحافظة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي قبل سفرهم إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج.



وحرصت المحافظة علي التواجد وقت مغادرة الحجاج وتهنئتهم بأداء مناسك الحج لهذا العام، مع التمنيات لجميع الحجاج التمتع بالرحلة المباركة والعودة إلى الوطن بأمن وسلام.



وأكدت المحافظة على تواصلها المستمر مع البعثة الرسمية لحجاج المحافظة للتأكد من توافر كافة سبل الرعاية وخاصة توفير الرعاية الكاملة لكبار السن، مطالبة الحجاج بالالتزام بقواعد وسلوكيات الحج الصحية والدعاء لمصر الغالية بأن يديم عليها الأمن والاستقرار والتقدم.



وبلغ عدد حجاج الجمعيات الأهلية بمحافظة الغربية هذا العام 546 حاجا و12 مشرفا، سيتوجهون إلى الأراضي المقدسة على فوجين الفوج الأول يضم (313 حاجا و7 مشرفين)، في حين يضم الفوج الثاني (233 حاجا و5 مشرفين).