مصرع 14 مسلحًا فى هجمات أفغانية ضد طالبان

لقى 14 مسلحًا مصرعهم إثر شن الجيش الأفغاني هجمات بالمدفعية ضد مواقع طالبان في ضواحي مدينة غزنة جنوب شرق البلاد.



ونقلت وكالة أنباء خاما برس عن بيان أصدره فيلق ثاندر 203، أن القوات المسلحة شنت غارات مدفعية على مواقع طالبان في منطقة بابا خيل في ضواحي مدينة غزنة، ما أسفر أيضًا عن تدمير 6 دراجات نارية.



ولم يعلق المسلحون المناهضون للحكومة، من بينهم طالبان، على الضربات حتى الآن.