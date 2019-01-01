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عالم

صحيفة سعودية: جرائم قطر لا تصدر إلا عن عصابة

الإثنين 29/يوليه/2019 - 08:25 ص
تميم
تميم
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أكدت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن الجرائم المتعددة التي يرتكبها النظام القطري هي جرائم فادحة لايمكن أن تصدر من دولة تحترم المواثيق والمعاهدات والأعراف الدولية، ولايمكن أن ترتكبها سوى عصابة مطلقة الشر، أو تنظيم إرهابي رافض للسلام والاستقرار وأمن العالم.

وكتبت الصحيفة، اليوم الإثنين، في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان "هذه دولة أم عصابة": "يتابع شرور نظام الحمدين ويتابع جرائمه لابد أن يصاب بالدهشة والفجيعة، فهذا النظام الشيطاني لم يقتصر ضرره ولم تتوقف شروره عند حدود الدول المقاطعة له، بل تجاوز ذلك بكثير"

وأوضحت أن جرائم هذا النظام وصلت إلى محاولة الاختراق للكونجرس الأمريكي، وضرب سوق المال البريطاني، وتسميم الرياضة الأوروربية، وتمويل مليشيات الإرهاب في ليبيا وسوريا والعراق واليمن، ومحاولات بث الفتنة بين فتح وحماس، وبناء تحالفات مع الإسرائيليين، وفتح المجال مع التشكيلات الداعشية، وبناء علاقة شريرة مع تركيا وإيران لخدمة زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وأخيرا جاءت وبالأدلة جريمة الإرهاب الأخيرة في الصومال.
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