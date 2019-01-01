مقتل شخص وإصابة 11 فى إطلاق نار بكاليفورنيا

قالت متحدثة باسم مستشفى أمريكى إنه تأكد مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 11 آخرين خلال إطلاق نار في معرض للمواد الغذائية بولاية كاليفورنيا اليوم الاثنين وسط تقارير بأن عدد الضحايا قد يكون أكبر.



وقالت جوي الكسيو المتحدثة باسم مركز سانتا كلارا فالي الطبي إنها لا تعتقد أن مطلق النار من بين الجرحى.



وكان ديو براكو عضو مجلس مدينة جيلروي جنوبي سان هوزيه قد قال لصحيفة نيويورك تايمز إن ثلاثة قتلوا وأصيب 12 في إطلاق النار في آخر أيام مهرجان جيلروي جارليك السنوي.



وقال إن السلطات احتجزت مشتبها به.