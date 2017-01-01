زيادة الاستثمار الصينى بالبنية التحتية للنقل فى النصف الأول

ازداد الاستثمار الصيني في الأصول الثابتة للبنية التحتية للنقل بنسبة 4.8 في المائة في النصف الأول من عام 2019 ليبلغ 1.37 تريليون يوان (حوالي 199.1 مليار دولار أمريكي)، حسب بيانات رسمية أصدرتها وزارة النقل مؤخرا.



وذكرت الوزارة أن النمو ارتفع عن زيادة مسجلة بلغت 0.7 في المائة في عام 2018.



وبلغ الاستثمار في الطرق 950.02 مليار يوان أثناء هذه الفترة، بزيادة 4.8 في المائة عن العام السابق، بينما ازداد الاستثمار في مجال الطرق المائية بنسبة 3.3 في المائة إلى 27.96 مليار يوان.



وجاء ذلك بعد تشجيع الدولة الاستثمار في البنية التحتية لتعزيز الارتباطات الضعيفة في القطاع وحفز النمو الاقتصادي.



ونما الاستثمار في البنية التحتية بالبلاد بنسبة 4.1 في المائة على أساس سنوي في الشهور الستة الأولى، مرتفعا عن نمو بلغ 4 في المائة أثناء الفترة بين يناير ومايو.



إلى جانب ذلك، أشارت البيانات إلى ارتفاع حجم شحن البضائع في البلاد بنسبة 5.9 في المائة عن العام السابق إلى 24.58 مليار طن، مع انخفاض حجم نقل الركاب بنسبة 1.8 في المائة على أساس سنوي.