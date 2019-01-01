البابا تواضروس يخصص مقالته الأسبوعية عن التعليم الكنسى

يحمل غلاف العدد الجديد من مجلة الكرازة والصادر هذا الأسبوع أيقونة قبطية للشهيد الطفل أبانوب النهيسي، وذلك بمناسبة تذكار استشهاده في ٢٤ أبيب - ٣١ يوليو.



وجاءت افتتاحية العدد لقداسة البابا تواضروس الثاني تحت عنوان "التعليم الكنسي"، حيث أكد قداسته أن الدور التعليمي الذي تقوم به الكنيسة مستمد من المسيح المعلم الصالح والذي كان يعلم في المجامع والهيكل والأعياد بل وفي كل يوم.



وأشار قداسة البابا إلى أن الجوانب الرئيسية لمنظومة التعليم الكنسي هي ثلاثية الأبعاد: "المُعلم - المنهج - المُتعلم".



وقد أفرد قداسته مقال اليوم للحديث حول العنصر الأول وهو المُعلم، مؤكدًا على أنه يجب أن يكون شخصًا ذا مواصفات خاصة: "معرفيًا - روحيًا - أخلاقيًا - كنسيًا - اجتماعيًا"، وأن تتوزان هذه العناصر في شخصيته ودراسته وتحصيله المعرفي.



واستعرض قداسة البابا عدة مستويات لوصف المعلم وكيف يكون:



1- القارئ: وهو الإنسان الذي يقرأ لنفسه أو لآخرين ويثقف ذاته سواء في القراءات الدينية بأنواعها أو الثقافية بأنواعها.

٢- المدرس: وهو الذي له صلاحية التدريس ونقل المعرفة إلى الآخرين بوسائل تربوية سليمة وينطبق هذا على خادم مدارس الأحد وفصول الشباب وعلى الكاهن والأسقف بصور متدرجة.

٣- الواعظ: وهو الذي لديه مهارة مخاطبة الآخرين في كل المستويات التعليمية.

٤- المحاضر: وهو شخص صاحب خبرات متميزة في مجال ما.

٥- الباحث: وهو صاحب الأبحاث الدينية أو العلمية وقد حصل علي شهادات الماجستير والدكتوراه عن أبحاثه.

٦- المتأمل: وهو الذي تعمق وراء النصوص الدراسية وصارت له تأملات متنوعة ومتوازنة.

٧- الكاتب: وهو الذي يستطيع أن يصيغ معرفته وقراءاته ودراساته في صورة مكتوبة بأسلوب رصين واضح.



وعن المقالات كتب الأنبا باخوميوس بعنوان "اشتياقات إلي الأكاليل"، متأملًا في الأية القائلة على لسان القديس بولس الرسول: "قَدْ جَاهَدْتُ الْجِهَادَ الْحَسَنَ، أَكْمَلْتُ السَّعْيَ، حَفِظْتُ الإِيمَانَ، وَأَخِيرًا قَدْ وُضِعَ لِي إِكْلِيلُ الْبِرِّ، الَّذِي يَهَبُهُ لِي فِي ذلِكَ الْيَوْمِ، الرَّبُّ الدَّيَّانُ الْعَادِلُ" (٢تى ٤: ٨،٧) إذ أورد نيافته ثمانية أنواع للأكاليل السماوية التي وعد بها الرب



وعن خطورة التعاليم التي تحوي هرطقات وكيفية مواجهتها كتب الأنبا بنيامين مقاله تحت عنوان "خطورة البدع والهرطقات".



من جهة أخرى تحدث الأنبا موسى باستفاضة عن مخاطر غياب الحياة في المسيح والتي تشكل أحد المصادر الشخصية من مصادر المشاكل الأسرية.



وحول أسباب إرسال الرب لرسله القديسين اثنين اثنين وكذلك السبعين رسول بذات الطريقة جاء مقال الأنبا تكلا تحت عنوان "اثنان خير من واحد".



هذا بالإضافة إلى العديد من المقالات والموضوعات الهامة والهادفة لكوكبة من الاباء الكهنة والخدام المتخصصين.



يذكر أن مجلة الكرازة، مجلة نصف شهرية تصدر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.