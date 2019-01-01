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عالم

اليوم.. استئناف التفاوض على "وثيقة الإعلان الدستورى" فى الخرطوم

الإثنين 29/يوليه/2019 - 07:17 ص
اليوم.. استئناف التفاوض
اليوم.. استئناف التفاوض على "وثيقة الإعلان الدستورى" فى الخر
عبير سليم
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ينتظر اليوم الإثنين، أن يُستأنف التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير على "وثيقة الإعلان الدستوري"، على أن يكون التفاوض المباشر غدًا الثلاثاء.

ودعت بعثة الاتحاد الإفريقي بالخرطوم في بيان مساء أمس الأحد، المجلس العسكري السوداني وقوى التغيير، إلى التقيد بالزمن الذي وضعه لجلسات المفاوضات حول الإعلان الدستوري، يومي الإثنين والثلاثاء.

وقال البيان إن التقيد بدقة المواعيد يفرضه استعجال البت النهائي في القضايا المدرجة بجدول الأعمال تلبيةً لتطلعات الشعب السوداني وأصدقائه في القارة الأفريقية والعالم ولتحقيق أهداف ثورة الشعب السوداني المجيدة.

ودعا وفدي التفاوض أيضا إلى الإجتماع للبت النهائي في المرسوم الدستوري وغير ذلك من القضايا ذات الصلة غدا الثلاثاء.

ووقع المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى الحرية والتغيير اتفاقا سياسيا لتقاسم السلطة، وينتظر أن يتناقش الطرفان على الشق الثاني من الاتفاق وهو "الإعلان الدستوري"، الذي سيحدد واجبات ومسؤوليات مجلس السيادة المقترح لإدارة شؤون السودان خلال مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات.
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