برلمانى يطالب بوضع جدول زمنى للانتهاء من مشروعات الصرف الصحى بالمحافظات

طالب النائب على بدر، سرعة وضع جدول زمنى للانتهاء من مشروعات الصرف الصحى المتوقفة على مستوى الجمهورية، على أن يكون هناك مراعاة للقرى الأكثر احتياجا على صعيد كل محافظة ويراعى ذلك فى التنفيذ على أرض الواقع.



وشدد عضو مجلس النواب في تصريحات صحفية، على ضرورة عدم البدء فى تنفيذ مشروعات جديدة قبل الانتهاء من المشروعات المتوقفة بشكل نهائى، لافتا إلى أن هناك بعض من هذه المشروعات بدأ العمل فيه منذ ما يقرب من 10 أعوام وتوقفت الأعمال مما انعكس على مستوى الخدمة وكان فى بعض الأوقات سببا فى زيادة نسبة الأمراض والأوبئة.



واستطرد عضو البرلمان، يجب عمل حصر شامل ودقيق لكفاة المشروعات ونسبة الأعمال المتبيقة والاعتمادات المطلوبة للانتهاء منها وما هو مخصص لها على أرض الواقع، على أن يتم توجيه المبالغ المخصصة وفقا للموزانة العامة الجديدة لهذه المشروعات ويتم وضع تسلسل زمنى للانتهاء من هذه المشروعات نهائيا، وعدم البدء فى مشروعات جديدة قبل الانتهاء منها، على أن يكون هناك جدول زمنى لكل المشروعات مدرج به أيضا جميع القرى على مستوى الجمهورية حتى يكون لدى المواطن معلومة بميعاد توصيل الصرف الصحى للمنطقة الكائن فيها.