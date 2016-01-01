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عالم

فى أولى زياراته.. جونسون يتوجه إلى اسكتلندا

الإثنين 29/يوليه/2019 - 07:14 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قال مكتب بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الجديد، إن جونسون سيقوم بأولى زياراته لاسكتلندا كرئيس للوزراء اليوم الإثنين، في الوقت الذي قالت فيه زعيمة حزب المحافظين هناك إنها سترفض الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق.

وتعهد جونسون لدى توليه السلطة يوم الأربعاء بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "دون تحفظات" بحلول 31 أكتوبر وتكثف الحكومة استعدادتها للخروج بلا اتفاق وهو أمر حذر بعض كبار الساسة من أنه قد يزيد من احتمال انهيار المملكة المتحدة.

ورفضت اسكتلندا الاستقلال بأغلبية 55 في المئة مقابل 45 % في 2014 ولكنها صوتت بعد ذلك لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي جرى بشأن ذلك في 2016 مما أثار دعوات لإجراء استفتاء ثان من جانب بعض من يقولون إن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي رغما عنهم.

وأدى تعهد جونسون بالخروج من الاتحاد الأوروبي سواء باتفاق أو بلا اتفاق إلى خلافات مع البعض داخل حزب المحافظين الذي يتزعمه ومن بينهم روث ديفيدسون زعيمة الحزب في اسكتلندا.

ولم يقل مكتب جونسون ما إذا كان سيلتقي مع ديفيدسون اليوم الإثنين.

وقالت ديفيدسون في صحيفة ميل أون صنداي باسكتلندا: "عندما كنت أجادل ضد الجانب المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2016 لا أتذكر أن أحدا قال إنه يجب علينا الخروج من الاتحاد الأوروبي دون التوصل لترتيبات للمساعدة في الحفاظ على التجارة الحيوية التي تتدفق بلا انقطاع بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي".

وتابع: "أعتقد أنه يجب على الحكومة ألا تواصل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق وإذا حدث ذلك فلن أؤيده".
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