الإثنين 29 يوليه 2019 الموافق 26 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

صحيفة: كوريا الجنوبية ترسل وحدة بحرية إلى مضيق هرمز

الإثنين 29/يوليه/2019 - 07:12 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ads
قالت صحيفة كورية جنوبية، اليوم الإثنين، إن كوريا الجنوبية تعتزم الانضمام إلى قوة بحرية تقودها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بوحدة بحرية تضم مدمرة للمساعدة في حماية ناقلات النفط خلال عبورها مضيق هرمز.

وتزايدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني العام الماضي وإعادة فرضها عقوبات على طهران.

وأدى تعرض ناقلات نفط لهجمات في مضيق هرمز قبالة ساحل إيران في الأشهر الأخيرة إلى تدهور العلاقات بشكل أكبر مما دفع المسؤولين الأمريكيين إلى دعوة الحلفاء إلى الإنضمام إلى مهمة مزمعة لحماية الأمن البحري.

وقالت صحيفة مايكيونج نقلا عن مسؤول حكومي كبير لم تذكر اسمه إن كوريا الجنوبية قررت إرسال وحدة تشيونجاي لمكافحة القرصنة والتي تعمل في المياه الواقعة قبالة الصومال ربما مع طائرات هليكوبتر.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن الحكومة تبحث سبل حماية سفنها في المنطقة ولكن لم يتم اتخاذ قرار.وقال نائب المتحدث باسم الوزارة خلال إفادة صحفية عادية يوم الاثنين ”من الواضح أن علينا حماية سفننا في عبور مضيق هرمز أليس كذلك؟ ولذلك ندرس الاحتمالات المختلفة“.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

الدولار يتراجع أمام الجنيه في البنوك الخاصة

منذ حوالي 5 ساعات

محمد الشناوى يكشف حقيقة مفاوضات ريال مدريد وأرسنال

منذ ساعة و 20 دقيقة

تعرف على الشروط.. وظائف جديدة بمدارس النيل

منذ حوالي 21 ساعة

التعليم العالي: 98.4% للطب البشري و97.8% للصيدلة و98.29% للأسنان

ads

الصور

image description

100صورة.. ترصد شخصية الأهلي في الأوقات الحاسمة

image description

نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة النجم الراحل فاروق الفيشاوي (صور)

image description

إزالة العقارات الخطرة على المواطنين بغرب الإسكندرية

image description

ياسمين علي تشعل حفل أوبرا جامعة مصر

image description

محمد حماقي يتألق في "حفل الساحل الشمالي"

ads

الأكثر قراءة

مرتضى منصور: السحر الأسود وراء هدف الأهلى فى الزمالك

تعرف على الشروط.. وظائف جديدة بمدارس النيل

محمد الشناوى يكشف حقيقة مفاوضات ريال مدريد وأرسنال

محمد الباز يوجه رسالة لعلاء مبارك: "اصمت واعتزل الحديث في السياسة"

ستوديو

بالصور.. تامر حسنى يشعل الأجواء بأغنياته في حفل خاص

سعد الحباك يهنئ "الأهلى" بالفوز علي نادى الزمالك

بالصور.. السبكي والخلعي ووليد منصور في حفل زفاف "هاجر ومحمود"

بالصور.. أبو الليف يشعل حفل "الهاموك" في "مارينا"

ads

رياضة

تشكيلة ريال مدريد المثالية فى الموسم الجديد

"مينو" يقدم أداء شبه مثالى فى الإرسال ليفوز بأتلانتا المفتوحة

زيدان يحدد المتسبب فى الخسارة الكارثية من أتلتيكو مدريد

ميسى يتعرض لمحاولة اعتداء فى جزيرة إيبيزا الإسبانية

الرئيس نيوز

الوساطة الإثيوبية الإفريقية: انعقاد جلسة المفاوضات السودانية "الثلاثاء"

رجل يقتل زوجته في "مستشفى المطرية" لأنها ولدت أنثى

بأيدٍ مصرية 100%.. إطلاق القمر "كيوبسات" لمحطة الفضاء الدولية

ننشر.. شروط الالتحاق بقسم الضباط المتخصصين في "كلية الشرطة"

منوعات

تنزانيا تغلق جزءا من محمية سيلوس للحياة البرية أمام صيد الطرائد

65 % من مستخدمي ألعاب الإنترنت يتعرضون للتحرش

فوائد مذهلة للمكسرات.. تعرف عليها

"الدستور" في ملعب أول فريق لقصار القامة في مصر: أحلامنا في السماء (فيديو)

كشكول

بالصور.. تكريم متفوقي مدرسة مصطفي السداوي للتعليم المزدوج

"كشكول" يحاور طلاب الثانوية عن كليات الذكاء الاصطناعي: " منعرفش عنها حاجة واخترنا الهندسة"

محافظ كفرالشيخ يعتمد نتيجة الدور الثاني للإعدادية المهنية

محافظ كفرالشيخ يقرر النزول بمجموع قبول الثانوية

إسلام سياسي

بعد دعم إخوانى لحملة ترحيلهم.. "سوريون" يبيعون مستلزماتهم فى تركيا

حرب داخلية في صفوف داعش بعد إعدامه عنصرين في ديالي

فضائح الإرهابية بالخارج "إحنا أسرة مع بعضينا"

شهادة شباب الإخوان تكشف الأسرار الخفية لفساد قيادات الجماعة

مقالات الرأي
أحمد سليم
التاريخ يبدأ من هنا
د. منى حلمى
طفلة من دمى.. وطفلة تتسول اللقمة والحنان
ماجد حبته
تونس.. البلطجة عنوان المرحلة
ماجد حبته
ما بعد حداد تونس
المزيد

الثقافة

حفيدة العقاد: مسكن المفكر الكبير فى خطر.. وأطالب الثقافة بالتدخل

اليوم.. ليلة حكى من ليالى بيت الحواديت بمركز الربع الثقافى

الليلة.. عرض 3 أفلام روائية قصيرة بسينما الهناجر

النيل العربية تصدر "التربية الغذائية والصحية"

صفحتنا ع الفيس بوك