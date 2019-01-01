مقتل 65 شخصًا فى هجومين بشمال شرق نيجيريا

قال التلفزيون الرسمي إن ما لا يقل عن 65 شخصا قتلوا في هجومين نفذهما مسلحون يشتبه بأنهم إرهابيون في منطقة بورنو بشمال شرق نيجيريا، في أحد أعنف الهجمات على المدنيين في السنوات الأخيرة.



ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها لكن عادة ما تنفذ جماعة "بوكو حرام" و"داعش" في غرب أفريقيا المنشق عنها هجمات في المنطقة.



وذكر التلفزيون النيجيري نقلا عن رئيس الحكومة المحلية محمد بولاما قوله إن المهاجمين قتلوا 21 شخصا خلال عودتهم من جنازة في الهجوم الأول وقتلوا 44 آخرين عندما حاولوا التجمع مرة أخرى دفاعا عن أنفسهم.



وقال إن آخرين أصيبوا مما يشير إلى احتمال زيادة عدد القتلى.

وقال بيان من الرئاسة إن الرئيس محمد بخاري أدان الهجوم ووجه الجيش لملاحقة المهاجمين.



وتعد ولاية بورنو معقل جماعة "بوكو حرام" و"داعش" في غرب أفريقيا المنشق عنها.



وتشن "بوكو حرام" هجمات منذ نحو عشرة أعوام وقتلت الآلاف وتسببت في تشريد الملايين في منطقة شمال شرق نيجيريا.



وقال ساكن يدعى باكورا مالام أمادو، إنه شاهد المسلحين يتجمعون قبل أن يطلقوا النار على المشاركين في جنازة بقرية يوم السبت، في حين قال مصدر أمني إن الإرهابيين اقتحموا القرية على متن دراجات نارية وعربات فان.