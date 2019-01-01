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رياضة

"مينو" يقدم أداء شبه مثالى فى الإرسال ليفوز بأتلانتا المفتوحة

الإثنين 29/يوليه/2019 - 07:08 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قدم أليكس دي مينو مرة أخرى أداء شبه مثالي في تسديد ضربات الإرسال ليحقق ثاني لقب في مسيرته بفوزه 6-3 و7-6 على الأمريكي تيلور فريتز في نهائي بطولة أتلانتا المفتوحة للتنس اليوم الإثنين.

ولم يواجه دي مينو (20 عاما) أي نقطة لكسر إرساله طيلة البطولة وانتزع اللاعب الأسترالي الانتصار بضربة خلفية ناجحة بعد أن سدد الإرسال ثم تقدم على الشبكة.

وهذا ثاني لقب يحققه المصنف الثالث دي مينو الذي فاز ببطولة سيدني الدولية في يناير كانون الثاني قبل أن يتراجع بسبب إصابة في عضلات أعلى الفخذ.

وقال دي مينو بعدما أصبح أصغر فائز على الإطلاق بلقب أتلانتا المفتوحة: "هذا اللقب خاص جدا بالنسبة لي. شعرت بأنني في حاجة إليه حقا".

وواجه دي مينو صعوبات خلال أشهر الصيف في النصف الشمالي للكرة الأرضية.

وخسر اللاعب الأسترالي في الدور الثاني ببطولتي فرنسا المفتوحة وويمبلدون، وسقط في الأخيرة في مواجهة من خمس مجموعات أمام الأمريكي ستيف جونسون، ووصل إلى أتلانتا وهو في المركز 34 بالتصنيف العالمي.

لكنه سيترك أتلانتا وهو مفعم بالثقة مع تطلعه لبطولة أمريكا المفتوحة التي تنطلق الشهر المقبل.

وقال دي مينو: "أقدم أداء رائعا وأشعر بأنني إذا استطعت الحفاظ على ذلك فإن النتائج الجيدة ستأتي".

وتابع: "لا أعتقد أن بوسعي بدء موسم بطولات الملاعب الصلبة الأمريكية بطريقة أفضل من ذلك".

وقال فريتز إنه خسر أمام منافس أفضل منه.

وأضاف اللاعب الأمريكي: "من الرائع رؤيته وهو يلعب مرة أخرى بعد معاناته مع الإصابات".

وتابع:"لعب جيدا حقا وكنت بحاجة لرفع مستواي كثيرا إذا أردت الفوز. خسارة مباراة نهائية شيء مؤلم للغاية لكني لا زلت أتحلى بالثقة وسأواصل المضي قدما".
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