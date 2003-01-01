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عالم

رقم عالمى لدليلة فى 400 متر حواجز

الإثنين 29/يوليه/2019 - 07:06 ص
جريدة الدستور
وكالات
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حطمت البطلة الأولمبية دليلة محمد أحد أقدم الأرقام القياسية في ألعاب القوى عندما فازت بسباق 400 متر حواجز للسيدات في 52.20 ثانية في البطولة الأمريكية في ايوا ليل الأثنين.

وتفوق رقم دليلة على الرقم القياسي السابق البالغ 52.34 ثانية والذي حققته الروسية يوليا بيتشونكينا في 2003.

وقالت دليلة (29 عاما) التي أصيبت بارتجاج بعد سقوطها خلال المران قبل أسبوعين: "أشعر بالدهشة. كنت ألامس هذا الرقم في المران بصورة منتظمة وكان مدربي يقول: يمكنك تحقيقه".

واحتلت الشابة سيدني مكلوجلين المركز الثاني في 52.88 ثانية، بفارق 0.13 ثانية فقط عن أفضل أرقامها، وجاءت آشلي سبنسر في المركز الثالث في 53.11 ثانية لتعادل أفضل رقم في مسيرتها.

وتأهلت العداءات الثلاث إلى الفريق الأمريكي الذي يستعد للمشاركة في بطولة العالم بالدوحة في سبتمبر.

كما تأهل نواه لايلس بعدما سجل 19.78 ثانية ليفوز بسباق 200 متر بعد مواجهة ضد كريستيان كولمان بطل سباق 100 متر.

وكان الاثنان يركضان جنبا إلى جنب قبل أن يتفوق لايلس في آخر 60 مترا. واحتل كولمان المركز الثاني (20.02 ثانية) وجاء أمير ويب في المركز الثالث (20.45).

وذهب لقب السيدات إلى دزيري برايانت التي سجلت 22.47 ثانية.

وتفوق كريج إنجيلز على البطل الأولمبي ماثيو سنتروفيتز في سباق 1500 متر للرجال بفارق ضئيل عقب فوزه في ثلاث دقائق و44.93 ثانية.

وكان سباق 110 أمتار حواجز للرجال بمثابة إعادة لنهائي البطولة الأمريكية للجامعات إذ انتصر دانييل روبرتس على جرانت هولواي في 13.23 ثانية. وسجل هولواي 13.36 ثانية.

وقفزت ساندي موريس بطلة العالم داخل القاعات لمسافة 4.85 متر لتفوز بمسابقة القفز بالزانة للسيدات، بينما نالت إيما كوبورن بطلة العالم لقبها السادس على التوالي في سباق ثلاثة آلاف متر موانع بالبطولة الأمريكية بعد أن سجلت تسع دقائق و25.63 ثانية.

وزاد لوبيز لومونج من سرعته قرب النهاية ليهزم بول تشليمو صاحب فضية الأولمبياد في سباق خمسة آلاف متر ويحقق لقبه الثاني في البطولة الأمريكية بعد فوزه بسباق عشرة آلاف متر.

لكن لومونج لن يشارك في السباقين معا في الدوحة بسبب افتقاره للمعايير المطلوبة لسباق عشرة آلاف متر.
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