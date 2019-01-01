فنزويلا تعتزم مخاطبة الأمم المتحدة بشأن انتهاك أمريكا لمجالها الجوى

أعلن وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا، اليوم الإثنين، أن بلاده تعتزم تقديم طلب إلى الأمم المتحدة يتعلق بانتهاكات الولايات المتحدة لمجالها الجوي.



وقال أرياسا بمدونة صغيرة على حسابه على تويتر: "كما ذكرنا، تقر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانتهاكاتها للمجال الجوي لفنزويلا.. ليس هناك أدنى شك في نواياهم السيئة، سنتوجه إلى الأمم المتحدة".



ووفقا للسلطات الفنزويلية، انتهكت الولايات المتحدة المجال الجوي لفنزويلا عدة مرات خلال الأسبوعين الماضيين.



وفي 19 يوليو الجاري، كشفت جهات المراقبة، عن طائرة استطلاع أمريكية كانت موجودة في المجال الجوي لفنزويلا.



ولم تستجب الطائرة لمحاولات الاتصال، لذلك تم إطلاق المقاتلة الفنزويلية من طراز "سو-30" إلى السماء، التي رافقت "المقاتلة الأمريكية" للخروج من الأراضي الفنزويلية.



وأمس الأحد، أعلنت القيادة الاستراتيجية للجيش الفنزويلي، دخول طائرات استطلاع أمريكية أجواء فنزويلا من جديد يوم أمس السبت.