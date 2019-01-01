كوريا الجنوبية تعيد 3 بحارة كوريين شماليين إلى وطنهم

أوضحت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، أنها تعتزم إعادة قارب صيد كوري شمالي، و3 بحارة كوريين شماليين كانوا على متنه، إلى كوريا الشمالية.



وذكرت الوزارة أنها قررت إعادة القارب و3 كوريين شماليين إلى الشمال بعد ظهر اليوم بناء على رغبتهم في العودة.



وأضافت أنها سلمت الخطاب إلى الشمال عبر مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في مدينة كيسونج في غضون الساعة 8:18 صباح اليوم، وغادر القارب و3 بحارة إلى خط الحدود الشمالي في البحر الشرقي.



وعبر قارب الصيد الكوري الشمالي الذي كان 3 بحارة شماليين على متنه، خط الحدود الشمالي في البحر الشرقي في غضون الساعة 11:20 مساء يوم السبت.



وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن نظام المراقبة للقوات البحرية الكورية الجنوبية رصد القارب الخشبي في الساعة 10:15 بعد ظهر يوم 27 من يوليو الجاري، وبعد مرور 24 دقيقة تحرك القارب إلى الجنوب، وعبر خط الحدود الشمالي في غضون الساعة 11:21 بعد ظهر نفس اليوم.



وأرسل الجيش الكوري الجنوبي سفينة بحرية على الفور إلى مكان الحادث، وتم نقل أفراد الطاقم الثلاثة والقارب إلى ميناء عسكري في مدينة يانغ يانغ في إقليم كانغ وون صباح يوم الأحد.



ويبلغ طول القارب الخشبي 10 أمتار، ولكن لم يكن مزودا بنظام تحديد الموقع العالمي.