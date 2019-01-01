مقتل وإصابة 70 شخصًا فى تفجير مقر انتخابى بأفغانستان

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية مقتل 20 شخصًا في الهجوم الذي شهدته كابول، يوم أمس الأحد، واستهدف مقر انتخابي لتيار سياسي يتزعمه "أمر الله صالح" رئيس جهاز المخابرات الأفغاني السابق، أثناء تواجده في المكتب الواقع في الدائرة الرابعة وسط كابول.



وقال نصرة رحيمي المتحدث باسم الوزارة في بيان صادر، صباح الإثنين، إن: "الهجوم أودى بحياة 20 شخصًا وإصابة أكثر من 50 آخرين".



وأضاف: "تمكنت القوات الأمنية من إنقاذ 150 رهينة كانوا عالقين في المبنى المؤلف من أربعة طوابق".



يذكر أن روند سبز هو تيار سياسي يتزعمه رئيس جهاز الاستخبارات السابق والمرشح لمنصب نائب الرئيس بالانتخابات الرئاسية المقبلة، أمر الله صالح.



ولم تعلن أية جهة المسؤولية عن الهجوم الذي يأتي في اليوم الأول لانطلاق الحملات الانتخابية لمرشحي الانتخابات.



