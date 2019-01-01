الإثنين 29 يوليه 2019 الموافق 26 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

رياضة

زيدان يحدد المتسبب فى الخسارة الكارثية من أتلتيكو مدريد

الإثنين 29/يوليه/2019 - 06:48 ص
جريدة الدستور
طباعة
ads
حدد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، المتسبب في خسارة الفريق الكارثية على يد الجار والشقيق الأصغر أتلتيكو مدريد.

ونال زيدان ورجاله هزيمة ثقيلة قوامها سبعة أهداف مقابل ثلاثة فجر السبت في كأس الأبطال الودية في الولايات المتحدة الأمريكية تحضيرا لمنافسات الموسم الكروي الجديد.

وأشارت شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية الموالية لريال مدريد إلى أن زيدان ألقى اللوم على نفسه في هذه الخسارة الثقيلة التي مني بها الفريق.

وأوضحت ديفنسا أن زيدان يرى أنه يجب إلقاء اللوم عليه فقط،حيث يعتقد أنه لم يحفز اللاعبين بما يكفي لتقديم أفضل ما عندهم في اللقاء.

وكان سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد قد قال في تصريحات صحفية، إن ريال مدريد أخذ المباراة كلقاء ودي في حين كان أتلتيكو مدريد يلعب عكس ذلك.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعات

حبس صديقة الفنانة شيرين سيف النصر بتهمة سرقة مجوهراتها

منذ حوالي 20 ساعة

الداخلية تواصل فرض سيطرتها على بحيرة المنزلة

منذ حوالي 6 ساعات

بالفيديو.. حريق هائل بكنسية الأنبا بولا بشبرا الخيمة

منذ ساعة و 21 دقيقة

تعرف على الشروط.. وظائف جديدة بمدارس النيل

ads

الصور

image description

100صورة.. ترصد شخصية الأهلي في الأوقات الحاسمة

image description

نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة النجم الراحل فاروق الفيشاوي (صور)

image description

إزالة العقارات الخطرة على المواطنين بغرب الإسكندرية

image description

ياسمين علي تشعل حفل أوبرا جامعة مصر

image description

محمد حماقي يتألق في "حفل الساحل الشمالي"

ads

الأكثر قراءة

مرتضى منصور: السحر الأسود وراء هدف الأهلى فى الزمالك

تعرف على الشروط.. وظائف جديدة بمدارس النيل

محمد الشناوى يكشف حقيقة مفاوضات ريال مدريد وأرسنال

محمد الباز يوجه رسالة لعلاء مبارك: "اصمت واعتزل الحديث في السياسة"

ستوديو

بالصور.. تامر حسنى يشعل الأجواء بأغنياته في حفل خاص

سعد الحباك يهنئ "الأهلى" بالفوز علي نادى الزمالك

بالصور.. السبكي والخلعي ووليد منصور في حفل زفاف "هاجر ومحمود"

بالصور.. أبو الليف يشعل حفل "الهاموك" في "مارينا"

ads

رياضة

تشكيلة ريال مدريد المثالية فى الموسم الجديد

"مينو" يقدم أداء شبه مثالى فى الإرسال ليفوز بأتلانتا المفتوحة

زيدان يحدد المتسبب فى الخسارة الكارثية من أتلتيكو مدريد

ميسى يتعرض لمحاولة اعتداء فى جزيرة إيبيزا الإسبانية

الرئيس نيوز

الوساطة الإثيوبية الإفريقية: انعقاد جلسة المفاوضات السودانية "الثلاثاء"

رجل يقتل زوجته في "مستشفى المطرية" لأنها ولدت أنثى

بأيدٍ مصرية 100%.. إطلاق القمر "كيوبسات" لمحطة الفضاء الدولية

ننشر.. شروط الالتحاق بقسم الضباط المتخصصين في "كلية الشرطة"

منوعات

تنزانيا تغلق جزءا من محمية سيلوس للحياة البرية أمام صيد الطرائد

65 % من مستخدمي ألعاب الإنترنت يتعرضون للتحرش

فوائد مذهلة للمكسرات.. تعرف عليها

"الدستور" في ملعب أول فريق لقصار القامة في مصر: أحلامنا في السماء (فيديو)

كشكول

بالصور.. تكريم متفوقي مدرسة مصطفي السداوي للتعليم المزدوج

"كشكول" يحاور طلاب الثانوية عن كليات الذكاء الاصطناعي: " منعرفش عنها حاجة واخترنا الهندسة"

محافظ كفرالشيخ يعتمد نتيجة الدور الثاني للإعدادية المهنية

محافظ كفرالشيخ يقرر النزول بمجموع قبول الثانوية

إسلام سياسي

بعد دعم إخوانى لحملة ترحيلهم.. "سوريون" يبيعون مستلزماتهم فى تركيا

حرب داخلية في صفوف داعش بعد إعدامه عنصرين في ديالي

فضائح الإرهابية بالخارج "إحنا أسرة مع بعضينا"

شهادة شباب الإخوان تكشف الأسرار الخفية لفساد قيادات الجماعة

مقالات الرأي
أحمد سليم
التاريخ يبدأ من هنا
د. منى حلمى
طفلة من دمى.. وطفلة تتسول اللقمة والحنان
ماجد حبته
تونس.. البلطجة عنوان المرحلة
ماجد حبته
ما بعد حداد تونس
المزيد

الثقافة

حفيدة العقاد: مسكن المفكر الكبير فى خطر.. وأطالب الثقافة بالتدخل

اليوم.. ليلة حكى من ليالى بيت الحواديت بمركز الربع الثقافى

الليلة.. عرض 3 أفلام روائية قصيرة بسينما الهناجر

النيل العربية تصدر "التربية الغذائية والصحية"

صفحتنا ع الفيس بوك