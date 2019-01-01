زيدان يحدد المتسبب فى الخسارة الكارثية من أتلتيكو مدريد

حدد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، المتسبب في خسارة الفريق الكارثية على يد الجار والشقيق الأصغر أتلتيكو مدريد.



ونال زيدان ورجاله هزيمة ثقيلة قوامها سبعة أهداف مقابل ثلاثة فجر السبت في كأس الأبطال الودية في الولايات المتحدة الأمريكية تحضيرا لمنافسات الموسم الكروي الجديد.



وأشارت شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية الموالية لريال مدريد إلى أن زيدان ألقى اللوم على نفسه في هذه الخسارة الثقيلة التي مني بها الفريق.



وأوضحت ديفنسا أن زيدان يرى أنه يجب إلقاء اللوم عليه فقط،حيث يعتقد أنه لم يحفز اللاعبين بما يكفي لتقديم أفضل ما عندهم في اللقاء.



وكان سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد قد قال في تصريحات صحفية، إن ريال مدريد أخذ المباراة كلقاء ودي في حين كان أتلتيكو مدريد يلعب عكس ذلك.