تشكيلة ريال مدريد المثالية فى الموسم الجديد

اختار الإعلامي الإسباني ناتشو لابارجا من صحيفة ماركا الإسبانية التشكيلة المثالية التي يجب أن يدفع بها زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني في مباريات الموسم الجديد.



وجاءت التشكيلة كما يلي:



في حراسة المرمى: كيلور نافاس.



في خط الدفاع: سيرجيو راموس – أيدير ميليتاو – دانييل كاراخال – فيرلاند ميندي.



في خط الوسط: لوكا مودريتش – بول بوجبا – خاميس رودريجيز.



في خط الهجوم: إيدين هازارد – فينيسيوس جونيور- كريم بنزيما.