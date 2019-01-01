ميلان يخسر من بنفيكا بهدف يتيم وديا

واصل ميلان الإيطالي الخسارة في مبارياته الودية التحضيرية للموسم الكروي الجديد 2019 – 2020 بعدما سقط أمام بنفيكا البرتغالي في كأس الأبطال الدولية الودية.



وحسم بنفيكا المباراة بهدف دون رد سجله لاعب ميلان السابق عادل تاعرابت في الدقيقة 70، ليتلقى الفريق خسارة جديدة بعدما خسر من بايرن ميونيخ بنفس النتيجة.



ولعب ميلان بتشكيلتين مختلفتين حيث دفع المدرب بهؤلاء اللاعبين في الشوط الأول: جيانلويجي دوناروما – كالابريا – موساكيو – رومانيولي – رودريجيز – بوريني – لوكاس بيليا – كالونوجلو – سوسو - كاستييخو وبياتيك.



وعقب الاستراحة دخل ميلان بالأسماء التالية: ريينا – كونتي – جابيا – رومانيولي – سترينيتش – كرونيتش – بيليا – بيرسيانيني – سوسو – كاستييخو وبياتيك.