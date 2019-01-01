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رياضة

سولارى يكشف رأيه فى انضمام بوجبا لريال مدريد

الإثنين 29/يوليه/2019 - 03:40 ص
جريدة الدستور
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كشف مدرب ريال مدريد الاسباني السابق سانتياجو سولاري رأيه في إمكانية تعاقد إدارة النادي الملكي مع النجم الفرنسي بول بوجبا متوسط ميدان مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويسعى النادي الملكي للتعاقد مع بوجبا لتحقيق رغبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في الحصول على توقيعه في الفترة القادمة.

وقال المدرب الأرجنتيني الذي ترك الريال في 11 مارس الماضي في تصريحات صحفية: في الوقت الحالي لا أعرف من هو الخيار الأفضل لريال مدريد، هناك من هو منوط باتخاذ القرار في النادي.

وأضاف مفيدا: بوجبا لاعب مدهش بسبب موهبته الكبيرة، ولو انتقل لريال مدريد سيكون هناك منافسة كبيرة في خط الوسط.

واستطرد سولاري: سيكون على واحد من الأسماء الكبيرة الجلوس على مقاعد بدلاء ريال مدريد منتظرا الحصول على فرصة اللعب.
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